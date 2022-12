In cazul in care simptomatologia este usoara, se poate opta pentru amanarea instituirii terapiei si monitorizarea atenta a evolutiei pacientului in cadrul vizitelor periodice la medicul specialist.

Terapia medicamentoasa utilizata pentru tratarea pacientilor cu simptomatologie moderata cuprinde:

- Utilizarea de alfa blocante pentru relaxarea musculaturii vezicale si a celei prostatice



- Inhibitori de 5 alfa reductaza pentru reducerea dimensiunilor prostatei



- O combinatie a celor doua preparate medicamentoase. In anumite situatii, preparatele utilizate pentru tratarea disfunctiei erectile s-aa dovedit a fi eficienta pentru reducerea simptomatologiei pacientilor diagnosticati cu hipertrofie benigna de prostata.

Citește continuarea pe realitateamedicala.net.