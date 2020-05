Tratament MINUNE ANTI-COVID-19. Dr. Virgil Musta: Noua terapie trebuie aplicată cât mai devreme bolnavilor de coronavirus

Medicul Virgil Musta, șef de secție la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, spune că noua schemă de tratament pentru pacienţii infectaţi cu coronavirus a început să funcţioneze, mai ales la cei cu forme severe de COVID-19, iar aceştia nu au mai ajuns să fie intubaţi.

Noua schemă, pe care o aplică de trei săptămâni la spitalul timișorean, include anticoagulante, antivirale şi antiinflamatorii.

„Nu este nou, tratamentul cu anticoagulante este folosit de mult in diferite patologii, doar ca in urma cu o luna, în urma unor studii la nivel european și mondial, am vazut ca una din complicatiile severe din aceasta boala este un grad de coagulabilitate, cu coagulari la nivelul vaselor mici ale diferitelor organe: plamani, inima, creier si altele.

Motiv pentru care am instituit o terapie precoce a acestor complicatii, tocmai ca sa nu ajunga la coagulare, care odata ce se declanseaza este foarte greu s-o opresti.

Terapia este pe anumite criterii si in functie de parametrii biologici si imagistici pe care-i prezinta pacientii.

Evolutia a fost buna. Ne si asteptam, si de fapt asta a fost si scopul introducerii acestei terapii. Dar sunt convins ca si in alte spitale se realizeaza aceasta terapie preventiva acestei tulburari de coagulabilitate. Din momentul in care am introdus (terapia de coagulabilitate - n.red.), nu am avut niciun pacient internat pe sectie care apoi s-a degradat necesitand intubare”, a declarat Virgil Musta, marți, la Realitatea PLUS.

Despre terapia cu anticoagulante, medicul timișorean este de părere că „este foarte important ca sa fie introdusa precoce”.

„De fapt, noul protocol național va prevedea acest lucru. Toti pacientii care sunt internați si sa fie simptompatici sa urmeze tratament proficlactic de coagulare si in functie de anumiti parametri acesta se poate modifica devenind doze curative. Acelasi lucru se intampla si pentru cea de-a doua directie cu care pacientii care evolueaza sever, si anume sindromul inflamator.

Eu consider ca este foarte important ca toata aceasta terapie pentru pacientii cu COVID sa fie introdusa cat se poate de repede pentru ca nu apuce sa evolueze in fază severa de boala unde deja posibilitatile noastre sunt reduse.

Se administrează în paralel cu tratament antiviral , cu, eventual, tratamentul suprainfectiilor bacteriene”, a mai precizat medicul.