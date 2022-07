Conform presei locale, o parte din vagonul din spate al caruselului s-a desprins. Un martor a declarat că a auzit o bubuitură puternică în momentul în care incidentul a avut loc, scrie BBC.

„Partea din spate s-a rupt şi atârna în spatele trenului”, a declarat Henrik Ragborg Olsen pentru TV2.

Parcul a fost temporar închis, iar polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragedia.

Sad news. A 14-year-old has died after a tragic accident in Tivoli Friheden https://t.co/9TiNv0EcWo Our thoughts hearts and prayers are with all involved. pic.twitter.com/7vCFIs7nYf

Roller coaster-ul, care are o lungime de 400 de metri, este numit Cobra și atinge viteze de până la 70 km/h, potrivit site-ului oficial al parcului.

Accidentul de joi nu este primul de acest tip. În 2008, la scurt timp după inaugurarea parcului, un vagon s-a desprins din roller coaster, iar incidentul s-a soldat cu patru răniţi.

