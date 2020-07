Tragedie în Argeș: mamă și fiică, moarte de Covid. Tatăl acuză autoritățile că nu l-au testat. Reacția ministrului Sănătății

Nelu Tătaru este de părere că ancheta epidemiologică în acest caz nu a decurs cum trebuie.

"Barbatul ar fi trebuit sa fie testat, iar in contextul in care testam unul simtpoamtic, mie mi-e foarte greu sa cred ca, intr-o familie in care acest om chiar n-a avut un simptom care sa-l faca pe acel cadru medical sa indice acea testare... Nu e in regula. Dupa cum vedem ca exista un anumit cluster in acea familie cu foarte multi infectati avand si un deces, si atunci precautiile trebuie sa fie si mai mari. Fiecare caz dintr-o ancheta, ca e caz infectat sau simptomatic sau un contact trebuie tratat separat si trebuie investigat separat", a declarat Nelu Tătaru, la un post TV.