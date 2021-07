În mai multe zone din Turcia este iadul pe pământ! După două zile de incendii devastatoare, flăcările s-au extins până la hotelurile de pe coastă. De data aceasta, autoritățile iau în calcul și o mână criminală, nu doar temperaturile extreme, relatează Realitatea PLUS.

Incendiile au provocat pagube uriașe mai ales din cauza vântului puternic care a extins flăcările.

Temperaturile extreme sunt frecvente pe coasta mediteraneană a Turciei. Aproape în fiecare vară se depășesc 45 de grade.

please take ur time to know what is going on in turkey. the country is on fire for two days now! #PrayForTurkey pic.twitter.com/0KnfP0p2EL