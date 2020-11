Testele rapide pentru depistarea COVID, distribuite începând de mâine în UPU din țară

"Aceste teste sunt pentru cei care prezintă simptomatologie. După cum am menționat, un barometru foarte important este prezența și formatarea unităților de primiri urgențe. Aceste 43.000 de teste, în prima fază, vor fi distribuite unităților de primiri urgențe, tocmai pentru a decolmata aceste unități de primiri urgențe și a avea un rezultat rapid pentru cei care se prezintă cu simptomatologie. In masura in care il depistam in jumatate de ora sa spunem ca este SARS-CoV-2 pozitiv, atunci il putem dirija catre unitatile specializate. Dacă este SARS-CoV-2 negativ, îl putem dirija către cele care tratează patologia non-COVID. Avem în aceasta săptămână, cred că pe 5, vor fi distribuite, pe 5 sau 6, vor fi distribuite în unitățile de primiri urgențe, iar săptămâna următoare avem în evaluare și achiziționarea a înca un milion de astfel de teste pentru a putea dirija. După cum știți, la nivelul Comisiei Europene s-au achiziționat și se achiziționează în continuare aceste teste pentru țările membre în valoare de 100 milioane de euro", a declarat, astăzi, Tătaru, citat de Ziare.com, într-o conferință de presă susținută la Sibiu.



Nelu Tătaru și vicepremierul Raluca Turcan se află astăzi într-o vizită de lucru în județul Sibiu. Cei doi oficiali au discutat până în prezent cu membrii Comitetului pentru Situații de Urgență, după care au vizitat Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu.