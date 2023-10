Preşedintele israelian Isaac Herzog a afirmat într-un interviu pentru Sky News că un manual de fabricare a armelor chimice a fost găsit asupra unui militant Hamas mort.

Acest ghid, descoperit pe un dispozitiv de stocare USB pe care militantul Hamas îl purta asupra sa, era un "material al-Qaida" despre cum se poate transforma în armament cianura, o substanţă chimică extrem de toxică, a declarat Herzog.

USB-ul a fost găsit în kibbutzul Beeri, unde Hamas a făcut ravagii la 7 octombrie, ucigând zeci de persoane şi luând ostatici.

"Avem de-a face cu ISIS (gruparea Stat Islamic), al-Qaida şi Hamas", a declarat Herzog. "În acest material, există instrucţiuni despre cum să produci arme chimice, aici se vorbeşte despre incendiere, se vorbeşte despre diverse substanţe chimice care se degajă şi produc arme chimice pur şi simplu", a declarat Herzog. "Iată cât de şocantă este situaţia, ne uităm la instrucţiunile care sunt date despre cum să operezi şi cum să creezi un fel de armă chimică neprofesionistă cu cianură", a subliniat preşedintele israelian.

Documentul, însoţit de diagrame, a fost arătat duminică seară de preşedintele Herzog în interviul pentru Sky News.

Sursa ghidului Hamas este un manual cunoscut din 2003 al al-Qaida, însă acest lucru nu dovedeşte neapărat o legătură între cele două organizaţii.

Informaţiile, care au fost declasificate, arată ingredientele necesare pentru fabricarea unei bombe chimice.

Sky News precizează că nu este în măsură să verifice în mod independent aceste afirmaţii. De asemenea, nu există niciun indiciu că luptătorii Hamas aveau asupra lor elementele necesare pentru fabricarea unei bombe.

Sky News a trimis documentele prezentate de preşedinte unui expert britanic în arme chimice, iar evaluarea sa este că acestea arată ingrediente ce ar putea construi într-adevăr o armă chimică. "Al-Qaida a dedicat mult timp şi efort pentru a dezvolta o armă chimică bazată pe cianură", spune Hamish de Bretton Gordon, fost şef al regimentului de arme chimice, biologice şi nucleare al armatei britanice. "Cianura este un agent sanguin, iar AQ (al-Qaida) a dezvoltat o armă chimică folosind acest tip de substanţe chimice", a arătat expertul.

Preşedintele Herzog a prezentat, de asemenea, în interviul cu jurnaliştii britanici o imagine cu logo-urile al-Qaida şi Statului Islamic, sugerând o legătură directă între grupuri. Nu este imposibil, dar, cu siguranţă, având în vedere puterea actuală a Statului Islamic şi ideologia din trecut care i-a separat de orice alt grup, este puţin probabil ca aceste legături să fie puternice, dacă nu cumva să nu existe chiar deloc, a comentat expertul britanic. Metodologia ar putea fi similară, dar este departe de a fi clar dacă au existat legături directe între aceste grupuri pentru planificarea atacurilor din 7 octombrie, a adăugat el.

Pe de altă parte, preşedintele Isaac Herzog a respins acuzaţiile potrivit cărora bombardamentele israeliene asupra Gaza au un efect disproporţionat asupra civililor şi a susţinut că Israelul nu are altă opţiune decât să elimine Hamas. "Nu este adevărat. Avem obiective realiste. Spunem că vrem să eliminăm infrastructura militară a Hamas. Am spus-o în mod clar. Suntem prudenţi. Au trecut deja două săptămâni şi nu am operat pe teren pentru că suntem precauţi. Plâng pentru vieţile palestinienilor, dar în primul rând plâng pentru vieţile naţiunii mele", a comentat preşedintele israelian.

Peste 4.500 de persoane au fost ucise în 16 zile de lovituri aeriene israeliene, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas.

Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii umanitare care operează în Gaza au declarat că există o urgenţă umanitară în Fâşie, dar cu toate acestea Herzog a afirmat că "cea mai mare parte din Gaza" este "funcţională".

"Problema este că o parte din infrastructură, o parte din ajutor este deturnată de Hamas. Este foarte uşor să dai vina pe Israel", a adăugat el.