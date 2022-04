Toate indicii de până acum susțin ipoteza potrivit căreia Rusia intensifică provocările în zona Transnistriei ocupate.

TV channel TSV reports of an explosion near the radio and television center "Mayak" in #Transnistria. There were no casualties.



All indications are that #Russia is stepping up provocations in the area of occupied Transnistria. pic.twitter.com/LRxKYaC5q3