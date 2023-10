"Copilu meu s-a electrocutat la 1.500 de volti. De 70 de zile, copilul se afla in coma la Spitalulu Universita. Sa-i cautam un alt spital pentru a-l ajuta, de recuperare neurologica. Am incercat in toata tara, niemni nu a vrut sa ni-l primeasca", a povestit tatal baiatului, la Realitatea PLUS.



Băiatul de 22 de ani a rămas internat la Spitalul Universitar pentru că serviciile sunt decontate de casă, însă acesta este ținut în viață de aparatele medicale și nu are acces la tratament neurologic.



"A fost promis un ajutor din partea danislor de la Ministerul Transporturilor. M-au asigurat ca va primi tot ce e nevoie necesar, financiar vorbind", a mai spus barbatul.



În realitate, familia lui Viorel a primit doar 6.000 de lei, iar pentru că banii nu au fost suficienți, starea pacientului a degenerat enorm.



"Noi credem ca are o sansa deoarece 70 de zile a rezistat. Copilu meu se uita, ne priveste si cam atat", a declarat tatal baiatului electrocutat.



"Tatal tanarului in cauza a primit un ajutor. Compania poate sa asiste cu bani o astfel de situatie ca accident de munca. Se pot oferi bani intr-o suma relativ modica pentru cat de grav este cazul. Dupa ce se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, care e blocat din cauza ca la rectificarea din vara nu a fost aprobat", a declarat Ada Meseșan, purtător de cuvânt al CFR.



Rectificarea bugetului de la compania CFR urmează să fie făcută în noiembrie. Familia tânărului în stare critică nu are nicio siguranță că banii vor fi și aprobați. În tot acest timp, părinții fac rugăciuni și speră la un miracol.