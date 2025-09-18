Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a indicat decizia de majorare a TVA ca fiind contraproductivă: „Vor începe unii să își facă diferite calcule și vor spune: stai puțin, vin vremuri grele, nu mai cheltuim, nu mai investim… Vor încerca tot felul de tertipuri, cum se întâmpla și înainte, să evite plata taxelor,” a explicat fostul premier.

În acest context, Tăriceanu a afirmat că atunci când el a preluat mandatul, la sfârșitul anului 2004, primele măsuri pe care le-a luat au fost tocmai introducerea cotei unice și micșorarea taxei pe valoare adăugată.

La scurt timp după implementarea acestor decizii, reprezentanții FMI au venit în România și l-au criticat pentru lipsa de consultare. „Le-am spus așa… Nu v-am consultat, pentru că știu că răspunsul ar fi durat nouă luni de zile și, cel mai important, ar fi fost negativ,” a povestit fostul premier.

Totuși, la revizia anuală, delegația FMI și-a schimbat poziția. „Trebuie să vă spun că după un an, cel care conducea delegația mi-a spus: ‘Ați avut dreptate. Reducerea de taxe a crescut încasările la buget într-o manieră extraordinară’,” a subliniat Tăriceanu.

De altfel, fostul premier liberal a rămas celebru prin sintagma „economia duduie”.

„Economia românească de astăzi, din acest an, pot să vă spun că funcționează nu bine, ci foarte bine. (...) Știți cum se spune pe românește – duduie,” afirma Tăriceanu în mai 2005.