Tânăra, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a urcat pe scara de incendiu, la ultimul etaj al clădirii și a amenințat că se aruncă. La întreaga scenă asistau soțul și copilul femeii, iar bărbatul încerca disperat să o convingă să renunțe. Văzând că nu reușește, acesta a sunat la 112, scrie Monitorul de Botoșani.

Un bărbat care conduce un grup civic n-a mai așteptat sosirea echipelor de salvare, a urcat pe scară și în urma unei discuții, a reușit să o convingă pe femeie să coboare, de unde a fost preluată de echipele medicale.

"Inițial nu a vrut să mă lase să o ajut şi a spus că dacă mai fac câțiva paşi se aruncă aşa că am stat pe scările de mai jos. I-am explicat că vreau să o ajut. Ea spunea că a fost ameninţată că nu are acte. I-a promis că o ajut şi i-am spus să stea fără grijă, am purtat nişte discuţii cu dânsa. Ea era foarte speriată, susţine că a fost ameninţată de nişte personae”, a relatat salvatorul.

