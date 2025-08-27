Experții au avertizat că acești utilizatori consumă mai mult THC, componenta psihoactivă a canabisului.



Studiul survine în contextul unei analize separate care leagă trauma din copilărie la niveluri mai ridicate de paranoia în rândul consumatorilor de canabis.



Acest lucru ar putea explica de ce persoanele cu traume pot fi mai vulnerabile la efectele canabisului, sugerează cercetătorii.



În Anglia, canabisul medicinal este prescris numai de Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) unor pacienți selectați, între care copii cu forme rare și severe de epilepsie, persoanelor cu spasme musculare cauzate de scleroză multiplă și adulților care suferă de vărsături și greață cauzate de chimioterapie.



Cu toate acestea, clinici private oferă canabis pentru o serie de afecțiuni, între care dureri cronice și probleme de sănătate mintală, scrie Agerpres.



În ceea ce privește consumul în scop recreațional, canabisul este un drog de clasa B și este ilegal să fie deținut, cultivat, distribuit sau vândut în Regatul Unit.

Un studiu, condus de experți de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie și Neuroștiințe (IoPPN) de la King\"s College London și publicat în BMJ Mental Health, a analizat motivele pentru care oamenii încep să consume canabis și dacă acest lucru a avut un impact asupra consumului ulterior.



Cercetătorii au analizat răspunsurile din sondajul Cannabis&Me, care a inclus 3.389 de actuali și foști consumatori de canabis cu vârsta peste 18 ani din zona Londrei și care nu aveau antecedente de psihoză clinică.



Aceștia au descoperit că cei care au spus că au început să consume canabis pentru a gestiona o boală, inclusiv durere, anxietate sau depresie sau pentru că prezentau simptome psihotice minore, au avut scoruri mai mari de paranoia.



Persoanele cu cele mai mici scoruri au fost cele care au declarat că au început să consume canabis pentru distracție sau pentru că erau curioși, se arată în sondaj.

