Un nou scandal a izbucnit în România în urma descoperirii încă unui azil al groazei în comuna Voluntari. Potrivit stenogramelor din referatul DNA de arestare preventivă a celor doi administratori, angajații centrului au semnalat problema lipsei alimentelor și a serviciilor medicale pentru cei internați. Situația este cu atât mai gravă cu cât vorbim despre persoane vulnerabile, care ar trebui să beneficieze de cele mai bune condiții și întregul suport din partea instituțiilor statului.

În urma descoperirii situației extrem de grave de la azilul din Voluntari, s-a deschis o anchetă pentru a stabili care sunt factorii ce au dus la această situație. Potrivit stenogramelor din referatul DNA, angajații azilului au fost printre primii care au sesizat că pacienții nu beneficiază de mâncare suficientă și servicii medicale adecvate.

Conform unor exemple de discuții, administratorii nu le aduc alimentele necesare pentru a pregăti mâncarea pe care ar trebui să o primească pacienții:

Discuția 1:

”TD: Le-am trimis o tocană… vai de morții ei… Așa…

CL-A: …[râde – n.n.]… Da’ ce-a pățit?

TD: Ce?

CL-A: Ea.

TD: Nu știu. Așa… le-am trimis ciorbă…

CL-A: Nu mi se pare în regulă.

TD: Și diseară paste cu legume, că orezul cu laptele acuma mi le-a adus.

CL-A: Pfoa… n-are nimic, lasă că se descurcă pân’ diseară, că oricum… sunt mai puțini ca la noi.

TD: Da.”

Discuția 2:

PM: Alo!

CL-A: Ce faci, MARIȚO?

PM: Ce să fac, uite… aștept. Cina.

CL-A: Ă, ia zi, ai avut pâine pentru micul dejun?

PM: N-am, mă, n-am. De unde? Mai e câteva felii de pâine, n-am ce să le dau. N-am nimica. Aștept.

CL-A: Aaa… păi dracu’, s-o sun p-asta atuncea, hai. …[neinteligibil – n.n.]…

PM: Aștept să vină să-mi aducă. N-am nimic. Nimic, nimic n-am.

CL-A: Da, hai c-o sun acum. Pa.

PM: N-am nimic fetiță, bine. Hai, pa.

CL-A: O sun acuma.”

Discuția 3:

”TD: Ce le-a dat mâncare?

NA: Mămăligă cu smântână.

TD: …[se amuză-n.n.]…

NA: O lingură de smântână. O lingură acolo doar să-i simtă gustul.

TD: A…

NA: Inginerul de jos mi-a mai cerut o porție. Nici n-am mai avut să-i dau. Să vedem mâine altă tragedie. Nu e o pâine. Mă crezi că eu n-am mâncat nimic azi? Nimic! Am luat de poftă …[neinteligibil – n.n.]… gol. Aia a fost. N-avem bani de pâine, n-am o pâine, n-am nimic, nimic, nimic. I-am spus și lu’ Laura și ei: ”Noi n-am mâncat nimic azi toată ziua. Un mic am luat.”. Marian zice: ”Am mâncat și eu un mic și am fugit la WC, m-a luat burta.”. …[se amuză-n.n.]… Și zic: ”Nu avem un leu să luăm o pâine, ca să mănânci un salam, că mai e un salam, ce mai e pe acolo. Sau margarină pe pâine și tot mâncam.”. Zice: ”Cred dar mâine se rezolvă.”

Discuția 4:

”M: Alo!

CL-A: Alo, bună ziua, doamna MARINELA, sunt IULIA.

M: Bună. A, ce faci? Mă, i-ai făcut perfuzia lu’ mama?

CL-A: Păi nu i-o fac eu, doamna MARINELA, i-o face doamna doctor, că acuma s-a trezit și ea, c-a fost în operații. A fost de ieri dimineață. La accidentul ăla după Șoseaua de Centură.

M: Știi de ce?

CL-A: Da?

M: Pentru că, îți spun ceva. Ă, c-am întrebat-o, că știi c-o sun și o întreb pe mama. Că ea pleacă acasă, că nu i-a făcut nicio injecție și …[neinteligibil – n.n.]…

CL-A: Ba nu, i-a făcut, nu, i-a mai făcut, da’ nu i-a făcut ieri, nu i-a făcut, pentru că…

M: Păi da’ fii atentă. Eu dacă le-am întrerupt, le-am făcut degeaba.

CL-A: Da, că nu…

M: Deci poa’ să nu i le mai facă.

CL-A: Da, păi eu i-am zis, i-am lăsat mesaj să se ducă de urgență”.

Centrul rezidențial pentru vârstnici este situat în orașul Voluntari din județul Ilfov. La venirea inspectorilor, o parte din beneficiari au fost duși de către angajați în parcarea unui hipermarket, iar alții cazați la hotel.

Administratorii au falsificat actele centrului, imediat după izbucnirea scandalului din vară. Documentele false atestau că azilul ar fi avut asistență medicală și contracte de catering.

