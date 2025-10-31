Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut publică vineri lista celor 249 de operatori economici cu capital de stat care înregistrează restanțe fiscale, suma totală atingând pragul de 9.423.537.048 de lei. Aceste obligații, care aveau termenul de plată 30 septembrie 2025, erau încă neachitate la data de 30 octombrie 2025.

Ca urmare a acestei situații, Fiscul a anunțat o campanie activă de recuperare. La începutul lunii viitoare, ANAF va transmite notificări oficiale către toate companiile de stat vizate.

Scopul principal al acestor notificări este triplu: Informarea companiilor cu privire la sumele restante, îndrumarea acestora spre conformarea la plată și prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, conform legislației în vigoare.

Ultimatum și executare silită

Companiile de stat au posibilitatea de a solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, așa cum prevede Codul de procedură fiscală.

Cu toate acestea, oficialii ANAF au transmis un avertisment clar: neachitarea obligațiilor fiscale restante până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 va avea consecințe severe. Instituția va recurge la demersurile prevăzute de lege în vederea recuperării sumelor, inclusiv demararea sau continuarea măsurilor de executare silită.