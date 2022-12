"La loc comanda!" - soldații Statului Paralel, în poziție de drepți!

Dezvăluirile omului de afaceri Bobby Păunescu au dinamitat Statul Paralel! Simțindu-se încolțit și dezbrăcat de unele din cele mai negre secrete, conștient de scheletele ascunse în dulap, stăpânul G4Media.ro, trompeta media a rezerviștilor, a început să comande atacuri în rafală la adresa celor care au avut CURAJUL să demaște mizeria.

La semnul comandantului, "copilul de trupă" Dan Tăpălagă și-a instruit locotenenții și au început să însăileze o nouă tentativă de defăimare. De dată aceasta, armele au fost îndreptate asupra lui Bobby Păunescu. Atacul a fost lansat la doar câteva ore după apariția omului de afaceri la Realitatea Plus, în emisiunea Culisele statului paralel.

În intervenția de ieri, Bobby Păunescu a vorbit pe larg despre triada toxică Oancea-Tapalagă-G4Media.

„Tocmai din cauza asta (se întâmplă atacurile la adresa Realitatea Plus – n.r.). Pentru că ieri am fost prezent la emisiune la dvs., am prezentat dovezi clare cum funcționa statul paralel înainte să vândă Petrom, că Petrom era falimentar înainte să se privatizeze, am explicat foarte clar povestea cu dl Grindeanu, iar în spatele său sunt oameni care fac foarte mulți bani din asta, din banii cetățeanului român”, a afirmat, la Realitatea Plus, Bobby Păunescu, care deține, în părți egale cu Sorin Oancea, postul B1 TV, potrivit solidnews.ro