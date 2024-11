„Parcă atenția acestei campanii a fost orientată pe alte chestii decât pe ceea ce trebuie să facă viitorii aleși. Șas

Azi, în România sunt în execuție 761 de kilometri de autostradă și drum expres. Alți 1.000 de kilometri vor veni în lunile următoare dar și în 2025. Asta nu înseamnă că din cei 716 nu vor fi recepționați și anul acesta. Ca număr total de kilometri, până la sfârșitul anului, o să ajungem la aproape de 200 de kilometri de autostradă și drum expres date în folosință. Cel mai mult au fost 80 de kilometri pe an, pe vremea Guvernului Năstase. Dacă adunăm total pe mandate, cei care sunt cu gura ce mai mare au zero inaugurați. Cel care a fost înaintea mea ca ministru al Transporturilor, domnul Cătălin Drulă, a inaugurat zero kilometri.

Nu mai vreau la Transporturi. Trei ani sunt prea mulți în această funcție

Am spus de mai multe ori că nu mai vreau să fiu la Transporturi. Trei ani în această funcție este mult. În acești trei ani, ca număr total o să ajungem la 400 de kilometri de drumuri și autostrăzi. În tota, vom avea 1.300 kilometri de drumuri și autostrăzi în total, în România. O parte din aceste loturi vor fi date în primire săptămâna viitoare. Autostrada A7, cea mai importantă autostrada finanțată prin PNRR trece prin Buzău și se oprește la Pașcani. Șase loturi din ea vor fi date în folosință la anul. La Craiova-Pitești, primii 20 de kilometri vor fi dați în uz după 25 noiembrie, iar ceilalți în 27-28 noiembrie. Până în 1 decembrie pe acest drum expres se vor da în folosință încă 30 de kilometri. Acel nod de la Pitești se va finaliza undeva în decembrie. Statul român, indiferent de guverne și miniștrii, a rămas dator față de cetățeanul român la capitolul infrastructură. Am avut buget de 14 miliarde de lei la final de 2021, când am preluat mandatul, iar acum las acest minister la 33 de miliarde de lei. Toate aceste proiecte înseamnă bani europeni, dar și de la buget, find cofinanțare. Am primit bani, iar acest lucru este important. Îmi doresc, dincolo de culoarea politică a viitoarelor guverne, ca miniștrii care vor veni după mine să aibă forță politică la partidele din care vin.

Este vorba și despre a propune miniștrii cu forță politică. Poți trimite oameni fără forță politică și care nu au susținere în Guvern pentru proiectele de la Transporturi. Nu aș fi reușit să fac nimic fără susținere politică și fără să am a doua funcție din PSD. Fiecare încearcă să lupte pentru domeniul său.

Am fost vicepreședinte și înainte. Din 8 decembrie, Marcel Ciolacu va fi președinte, e ceea ce văd în sondaje, dar îmi și doresc pentru România. E cel mai bun candidat.

Nu sunt singurul care a făcut performanța. Și domnul Rafila a făcut performanță. La congresele PSD niciodată nu a ieșit cum a vrut fostul lider. Vreau ca PSD să aibă în ianuarie un congres liniștit. Am fost în 1997 la Romexpo, la congresul PSD, atunci a plecat domnul Meleșcanu. Am avut parte câțiva ani de diverse congrese, multe cu sânge pe pereți. Îmi doresc să avem parte de un congres cum a fost cel din 2001, când PSD a câștigat președinția și guvernul. Haideți să câștigăm alegerile și vedem cine mai rămâne din actuala conducere din partid. Tot timpul e nevoie de schimbări în partide. Cine spune că rămânem în aceeași formă, gândește greșit. Trebuie să evoluezi. Mi-am dorit să rămân la Transporturi, deși puteam merge președinte la Camera Deputaților. Dar aveam proiecte de închis. Nu sunt proiecte Grindeanu, PSD sau PNL, ci sunt pentru toți. Am încercat să țin departe proiectele de infrastructură de influența politica.

Important este ca infrastructura să nu aibă culoare politică

Îmi doresc ca PSD să câștige alegerile parlamentare. Vom face coaliție, nu cred că vom avea noi peste 50% din sufragii. Ciolacu a spus că se împarte puterea. Dacă Ciolacu iese președinte, atunci premierul vine de la cei cu care facem coaliție. Eu cu Mihai Tudose sunt prieten, nu vom fi contracandidați pentru președinția PSD.

În 3 ani nu a fost niciun scandal de corupție în minister

Mi-a povestit cineva despre contractele mele din Istanbul. Dați-mi voie să nu comentez aberații. La minister toate proiectele majore sunt din bani europeni. Una din cauzele pentru care s-a mers bine e că nu au fost semnalate cazuri de corupție. Dacă are cineva cea mai mică informație, mergeți și vorbiți cu instituțiile statului abilitate. Astfel, nu vreau să comentez aberațiile unora. I-am văzut pe colegii de coaliție, ba chiar a semnat Ciucă o hârtie că nu va mai face coaliție cu PSD. Dacă nu faci cu PSD alianță și nici cu AUR, atunci e greu să faci majoritate. PSD nu are înțelegeri cu AUR.

Eu sunt șeful de campanie al lui Marcel Ciolacu. O singură persoană vine să spună că eu i-am chemat sa dea voturi către AUR și George Simion, eu, acum plec din politică. Nu se poate să arunci mereu scenarii ca să justifice că ai căzut la 10% în sondaje”, a declarat Sorin Grindeanu în emisiunea Culisele Statului Paralel.