El a precizat, totodată, că evaluarea la clasa a II-a va fi programată în cursul lunii mai.

Pentru ca perturbările să fie minime, am propus o serie de modificări în structura anului şcolar. (...) Propunând o vacanţă de primăvară care să înceapă în data de 2 aprilie până în data de 4 mai, această vacanţă va cuprinde perioada Sărbătorilor Pascale, fie că vorbim de Sărbătorile Pascale Catolice în data de 4 aprilie, fie că vorbim de cele ortodoxe în data de 2 mai. Vacanţa de primăvară - prelungită cu trei săptămâni, începând cu data de 2 aprilie până pe data de 4 mai. În acest fel, perioada lunii aprilie, care este cea mai critică din perspectivă epidemiologică, va beneficia de o scădere a mobilităţii prin acordarea acestei vacanţe în tot sistemul de învăţământ preuniversitar", a explicat ministrul.



„Al doilea avantaj este acela că examenul naţional de Bacalaureat se păstrează la datele planificate, cu prezenţă fizică, şi se va derula între 28 iunie şi 1 iulie, probe scrise. Singura diferenţă va fi aceea că vom echivala ca şi anul trecut competenţele, cu excepţia celor din promoţiile anterioare care vor susţine competenţele digitale. Un alt avantaj, în afară de derularea până pe 31 martie a simulărilor, în afară de păstrarea datelor pentru examenul de Bacalaureat, se regăseşte în păstrarea datelor pentru evaluările la clasa a IV-a şi a VI-a, evaluările la clasa a II-a urmând a fi programate în cursul lunii mai. De asemenea, vom acorda importanţa cuvenită pre-testărilor pentru PISA. Dezavantajul este însă că suntem nevoiţi să decalăm examenul de Evaluare naţională. El se va derula în perioada 5 iulie - 8 iulie, urmând ca admiterea în liceu să se facă după 8 iulie. De asemenea, se păstrează toate datele iniţiale pentru Titularizare şi Definitivat. Am fost nevoiţi să construim acest calendar care să genereze perturbări minime în structura anului şcolar", a indicat Cîmpeanu.



El a informat că, din motive de protecţie sanitară, Programul naţional de acţiuni remediale va fi posibil doar până la pragul de infectări cu SARS-CoV-2 de 6 la mia de locuitori.



"De asemenea, un lucru pe care suntem nevoiţi să îl acceptăm din motive de protecţie sanitară, din păcate, programul de recuperare, Programul naţional de acţiuni remediale va fi posibil doar până la pragul de 6 la mie. Acestea sunt discuţiile din acest moment", a adăugat Sorin Cîmpeanu.



Durata semestrului al doilea va fi "exact aceea planificată", a susţinut ministrul Educaţiei.