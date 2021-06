Ministrul susține introducerea educației sexuale în programa școlară, spunând că este, de asemenea, nevoie de educație parentală.

„O învățătoare din Sibiu mi-a spus cum se întâmplă lucrurile în acel mediu. Mai toți elevii pe care-i are, dorm în aceeași cameră cu toți frații și părinții, unde se întâmplă toate lucrurile. Acolo avem mame extrem de tinere. E o lipsă de educație sexuală în rândul părinților și copiilor.

E nevoie de educație sexuală", a declarat Sorin Cîmpeanu, joi seara, la un post TV.

„Programa pentru educație sanitară are toate lucrurile necesare. Când am ajuns la clasa a 11-a, am zis „wow, are totul!”, dar este doar disciplină opțională, care nu sunt sigur că se face în toate școlile, de către profesori care să aibă abilitatea de a explica. Este nevoie și de educație parentală”, a mai spus ministrul.