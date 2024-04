"Ultimele sondaje indică faptul că edilul USR se află cu mult în spatele contracandidaților săi, potrivit Realitatea Plus Din informațiile pe care le am, la sectorul 1, candidatul George Tuță, din partea coaliției PSD - NPNL, se află pe primul loc în sondaje, cu 34%, iar Clotilde Armand are doar 27%.

Azi au fost discuii foarte interesante La nivelul conducerii PPUL, Dan Voiculescu i-ar fi cerut candidatului Liviu Negoița să se retragă din cursa, dar surprinzător, acesta a refuzat și a afirmat că va candida independent, dacă este cazul. Așadar, se duc negocieri și la sectoare, astfel încât să se maximizeze șansele primarilor coaliției. Asistăm la o regrupare a forțelor pe toate fronturile împotriva primarilor USR să nu mai aibă anse să preia un al doilea mandat", a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu, în exclusivitate la Realitatea Plus.