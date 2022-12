Momentul solstițiului de iarnă, cunoscut și ca începutului iernii astronomice, are loc în jurul datei de 21 decembrie. Începând de la această dată și până la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător.

La această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, respectiv de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București). Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice, potrivit informațiilor de pe pagina Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.

Cu alte cuvinte, iarna meteorologică începe teoretic la 1 decembrie, iar începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarnă.

Cât privește temperaturile, vremea pe 21 decembrie 2022 va fi rece noaptea, cu minime între -10 grade ș +4, iar ziua maximele vor fi între +3 și +12 grade.

Au fost și ani în care de ziua solstițiului au fost sub -20 C în țară, un exemplu fiind anul 2006. La polul opus, în 993 s-au înregistrat temperaturi de peste 17 grade Celsius.

În 2023, solstițiul va fi pe 22 decembrie, la ora 5.27. Doar în 2027 va mai fi solstițiul pe 22 decembrie.