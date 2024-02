Cu toții am așteptat și ascultat cu sufletul la gură interviul lui Tucker Carlson cu Vladimir Putin, care la doar trei zile de la publicare are în total aproape 300 de milioane de vizualizări, și aici nu am contabilizat audiența televiziunilor naționale care au transmis interviul peste tot în lume. Un editorial scris de Daria Gușă și publicat în solidnews.ro.