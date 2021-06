Un bărbat în vârstă de 34 de ani circula cu mașină pe o stradă din Sectorul 2, iar drogtestul a arătat că s-a urcat drogat la volan. Acestuia i s-a suspendat permisul de conducere și se va alege cu un dosar penal pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive.

Un alt bărbat în vârstă de 34 de ani, pe care polițiștii l-au testat cu acooltest, avea o alcolemie de 0, 34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-a fost suspendat permis de conducere pentru 90 de zile și trebuie să plătească o amendă în valoare de aproximativ 1300 lei.

„Conform calendarului ROADPOL, se desfasoara actiunea Alcohol & Drugs, in acest context, politistii Bigăzii Rutiere actioneaza in mai multe zone din Bucuresti, in scopul reducerii riscului rutier in randul participantilor la trafic conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive favorizeaza implicarea in accidente de circulatie cu consecinte extrem de grave, asadar, recomandam tuturor conducatorilor auto sa nu conduca sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive deoarece se pun in pericol atat pe ei cat si pe ceilalti participanti la trafic, capacitatea de concentrare si reflexele le sunt afectate”, a declarat inspector principal de Poliție - Claudiu Costea.