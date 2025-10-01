Incidentul a avut loc în comuna gorjeană Mușetești. Bărbatul se pregătea să plece la serviciu, iar în momentul în care a ieșit din curtea casei a fost atacat de două persoane care aveau fețele acoperite cu cagule. Atacatorii l-au lovit fără milă, în repetate rânduri.

Alertată de zgomotele provenite din stradă, soția bărbatului a sunat la 112 și a cerut ajutorul poliției.

Victima a ajuns la spital cu o coastă ruptă și o lovitură în zona capului, iar pentru acestea doctorii i-au eliberat un certificat medical.

Poliția încearcă acum să-i identifice pe agresori. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.