Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale Simona Bucura-Oprescu a anunţat, sâmbătă, că fiecare român care a muncit peste 25 de ani va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Ea a explicat că între 25 şi 30 de ani de muncă punctajul este de 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani - 0,75 de puncte pe an şi după 35 de ani, un punct pe an. „Dacă munceşti, primeşti”, a arătat ministrul PSD.