Ceremonia religioasă este oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Momentul are loc în ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, marcând și 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române.

Liderii țării și oaspeți de seamă, la eveniment

Printre invitații de onoare se numără președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele României, Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii, Aheea și Antim, premierul Ilie Bolojan, dar și președinții celor două Camere ale Parlamentului, Mircea Brudean și Sorin Grindeanu.

Sunt prezenți, de asemenea, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, precum și Principesa Margareta și Principele Radu.

În interiorul Catedralei, printre cei 2.500 de invitați, se află și credincioși din toate regiunile țării, mulți îmbrăcați în costume populare tradiționale.

Un vis născut acum mai bine de un secol

Ideea ridicării unei catedrale naționale aparține Regelui Carol I, fiind reluată în perioada interbelică de Patriarhul Miron Cristea. Din cauza războiului și a regimului comunist, proiectul a fost amânat decenii la rând.

După Revoluția din 1989, Patriarhul Teoctist a readus inițiativa în atenția publică, iar în 2005, Dealul Arsenalului a fost stabilit drept amplasament. Lucrările efective au început în 2010, iar în noiembrie 2018, în Anul Centenarului, a avut loc sfințirea altarului.

Catedrala Națională – recorduri de dimensiune și artă

Catedrala Mântuirii Neamului impresionează prin dimensiunile sale colosale: o înălțime de 127 de metri, opt turle, o suprafață interioară vastă și un spațiu exterior proiectat pentru a primi peste 23.000 de persoane la slujbele mari.

Construcția a fost realizată din fonduri mixte – contribuții ale Patriarhiei, donații private și sprijin financiar de la stat. Designul îmbină elemente brâncovenești și bizantine, iar acoperișul este realizat dintr-un aliaj de cupru aurit, TECU-GOLD, extrem de rezistent.

Interiorul este o capodoperă artistică: 25.000 de metri pătrați de mozaic, realizați între 2019 și 2025 sub coordonarea pictorului Daniel Codrescu. Iconostasul uriaș, vitraliile lucrate de echipa profesorului Lucian Butucariu și candelabrele monumentale produse în Austria dau măreție și lumină sfântului lăcaș.

O catedrală a credinței și a identității românești

Pictura monumentală, realizată din peste 2.500 de nuanțe de piatră naturală și milioane de pietricele aduse din Veneția și Carrara, zugrăvește scene din viața Mântuitorului, icoane ale sfinților români și momente simbolice din istoria Bisericii.

Arhitectul Constantin Amâiei descrie construcția drept „o sinteză între tradiția românească și dimensiunea spirituală universală”. În jurul edificiului va fi amenajat un parc de șase hectare, menit să ofere un spațiu verde dedicat rugăciunii și reculegerii.

Măsuri stricte de securitate pentru un eveniment de amploare

Peste 800 de jandarmi au fost mobilizați în jurul Catedralei, pentru a asigura ordinea publică și siguranța pelerinilor. Accesul se face controlat, pe baza unui ecuson personalizat și a actului de identitate.

Doar invitații oficiali au acces în interior, iar grupurile organizate de pelerini ocupă esplanada din fața Catedralei. Ceilalți credincioși pot urmări ceremonia de pe ecranele uriașe instalate în perimetrul exterior.

După finalul slujbei, începând cu ora 20:00, credincioșii vor putea intra, în ordine, pentru închinarea la Sfântul Altar, proces care va continua și în zilele următoare, până pe 31 octombrie.

Un moment de referință pentru istoria spirituală a României

Sfințirea picturii Catedralei Naționale marchează împlinirea unui vis colectiv – acela de a oferi României un spațiu de rugăciune pe măsura credinței sale.

„Dimensiunile impresionante ale acestei Catedrale vorbesc despre demnitatea și unitatea Bisericii Ortodoxe Române”, a transmis Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în mesajul său oficial.

Catedrala Națională devine, astfel, simbolul unei Românii care își afirmă identitatea spirituală și își cinstește trecutul, în lumina credinței și a culturii sale milenare.