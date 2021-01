Situație critică în SUA: Ambulanțele NU mai preiau pacienții COVID cu șanse slabe de supraviețuire

Situația din districtul Los Angeles a devenit atât de gravă încât ambulanțele au primit indicații să nu mai aducă la spital pacienții care nu au șanse de supraviețuire. Camerele de urgență ale spitalelor sunt pline de pacienți și sunt chiar situații în care unii dintre ei au fost nevoiți să aștepte câte opt ore în ambulanțe, înainte să se elibereze un pat.

"Situatia este foarte complicata in Los Angeles, dar se pare si in Romania. Spitalele in Los Angeles sunt foarte pline. Deci noi noi avem 0 (locuri -n.r.) in Terapie intensiva 0 (...), deci nu operam numai cazuri de urgenta . Este situatai grea, dar nu foarte grea. Adica toti pacientii care trebuie sa fie tratati, sunt tratati. Sunt mai putine ambulante, dar au adus mai multe. Bolnavii care nu pot sa fie reanimati acasa nu mai sunt adusi la spital", a decalarat intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS, Alexandru Mahmureanu, medic SUA.

"Bolnavii sună încontinuu. Este foarte greu să facem față cererii uriașe de ambulanțe", a spus si Katie Stark, șefa unui dispecerat de urgență din Los Angeles.

Autoritățile spun că la fiecare 15 minute o persoană moare de COVID în Los Angeles, iar oficialii se așteaptă ca în următoarele săptămâni 1.000 de oameni să-și piardă viața din cauza virusului.

"Acesta este vârful situației, dar dacă în perioada următoare vom avea mai mulți pacienți, cred că vom avea probleme serioase", a afirmat un șofer de Ambulanță.

Echipajele ambulanțelor au fost îndrumate să nu transporte la spital pacienți în stop cardio-respirator care nu prezintă semne vitale.

"Toți acei pacienți au o rată scăzută de supraviețuire chiar dacă ar fi transportați la spital. În același timp, putem spune că i-am aduce degeaba la spital", explica JEFFREY SMITH, șef operațional la Centrul Medical Cedar- Sinai.

În ciuda situației critice, într-un mall din Los Angeles, zeci de oameni au protestat împotriva purtării măștilor de protecție.

În prezent, aproape 8.000 de pacienți cu coronavirus sunt internați în spitalele din Los Angeles, iar în secțiile de terapie intensivă mai sunt libere doar 17 paturi.