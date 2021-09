Este prima dată în România când se face acest exercițiu democratic la o asemenea dimensiune. 48959 de membri USR PLUS vor putea vota electronic, se arată într-o informare a Secretariatului General USR PLUS.



În informarea citatată se fac câteva precizări privind decizia Biroului Național de ieri referitoare la procesul de votare, mentionându-se că USR PLUS este rezultatul reunirii recente a două partide, care aveau baze de date, proceduri și criterii de menținere/ieșire din sistem diferite.



"Autonomia filialelor, care este principiu de bază al nostru, a funcționat și acum și a fost avut în vedere, în procesul de reunire a bazelor de date. Filialele foste USR și foste PLUS au lucrat împreună pentru verificarea reciprocă a bazelor de date și actualizarea lor prin intermediul contestațiilor sau al acordurilor directe. Acolo unde nu s-au înțeles a arbitrat o Comisie Tehnică centrală organizată paritar și, în unele cazuri, Biroul Național. În acest proces au apărut inerente erori de operare.



Prin protocolul de fuziune adoptat de Congres s-a decis că registrul electoral va conține doar membrii cu cotizația la zi existenți la acel moment. Această decizie politică a fost menită să ofere garanția unui comportament colegial între cele două organizații. Însă durata lungă a procesului legal de acceptare a fuziunii și schimbările survenite inevitabil au dus la cereri de excepții din partea filialelor, cereri care au fost acceptate unanim de fiecare dată de Birourile Naționale Reunite. Exemple de cereri: membri care demisionau sau se transferau trebuiau scoși din registru. Nu toate filialele au făcut acest lucru, unele au lăsat registrul așa cum era la acel moment, altele au făcut contestații individuale, om cu om, altele au dialogat și au agreat un registru al filialei. Dintre cele care au propus acorduri și le-au fost aprobate, unele nu le-au operat ulterior și în baza de date națională. Cu ocazia lansării acestui vot s-a reverificat lista acordurilor transmise către comisia tehnica și au fost implementate în registru, urmare a deciziei unanime a BN, toate care au fost transmise la nivelul lunii iunie, conform acordului de fuziune și regulamentului", se arată în informare.



Astfel, se arată că în cazul unei filiale județene, un blocaj de comunicare a făcut să nu ajungă la Secretariatul General baza de date la zi în format procesabil cu ID-uri, realizată după verificările reciproce, și astfel apăreau mai multe cazuri de membri fără drept de vot.



"Am plecat la drum cu analiza a două sisteme informatice pentru vot: Zeus și Simplyvoting. O diferență aparent minoră a dus la restrângerea opțiunilor avute la dispoziție atunci când am descoperit situația expusă mai sus, după ce începuse votul. În platforma Zeus se pot scoate anumite adrese după începerea votului, în Simply Voting nu. Întrucât din motive de volum de votanți doar Simply Voting a oferit disponibilitatea de a ne furniza serviciul de voting, odată luată decizia de a folosi Simply Voting nu am mai avut opțiunea de a scoate din bază în timpul votului eventuale inerente cazuri de eroare.



Pentru că încrederea în procesul de vot este importantă, Biroul Național reunit a decis în unanimitate suspendarea, operarea modificărilor necesare și reluarea votului.



Suntem la capătul unui proces de fuziune complex și lucrul pe baze de date care depinde de acuratețea muncii a sute de persoane din toată țara poate aduce erori. Colegii noștri din filiale au lucrat intens în ultimele zile pentru a avea registre electorale corecte și a reduce orice tip de erori. Cooperarea dintre Secretariatul General și filiale a funcționat în imensa majoritate a cazurilor, acolo unde nu a funcționat, au apărut unele erori", mai arată sursa citată.