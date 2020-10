Simptomele terifiante ale unui tânăr infectat cu Covid: N-am simțit niciodată asemenea dureri. Începea ca o amorțeală...

Alex Trandafir este la studii în Anglia și a povestit, pe pagina sa de Facebook, experiența prin care a trecut după ce s-a întâlnit și el cu "vedeta anului", COVID-19. Deși întâlnirea a fost scurtă, fiind o formă destul de ușoară a bolii, simptomele au fost terifiante.

"Miercuri, 14.10, m-am trezit tare buimac, cu o durere de cap și cu ganglionii limfatici din zona gâtului inflamați. Seara am început să am febră ușoară, la pachet cu niște frisoane groaznice. Am vrut să merg la baie și nu mă puteam ridica din pat. Cu frisoanele, au venit amețeli, stări de rău. Eram foarte panicat. Era prima dată când mă îmbolnăveam departe de casă, eram singur și avem în spate un istoric foarte predispus pentru complicații în contextul COVID-19 - sunt astmatic și orice răceală se poate transforma ușor în pneumonii interstițiale. Am reușit cumva să adorm, cu greu. Am transpirat enorm noaptea aia. Am luat doar un paracetamol înainte să adorm, nimic mai mult", își începe povestea Alex.

A doua zi, a fost să se testeze. Era amețit, slăbit, obosit. "Ziua de decurs cât de cât bine, mai puțin momentul în care au apărut durerile musculare. Au fost cele mai ciudate dureri pe care le-am simțit vreodată. Cele mai dese erau în zona omoplaților și în zona lombară, dar cele mai supărătoare le-am avut la piciorul drept. Începea ca o amorțeală în tot piciorul, care devenea o durere generală imposibil de localizat. Simțeam efectiv cum parcă se blocau vasele sanguine și nu mai circula sângele bine prin picior", a descris tânărul puțin din experiența trăită.

Vineri, disconfortul din gât a devenit durere, iar ochii i s-au făcut roșii. Durerile de cap (migrenele) s-au mutat în spatele ochilor și au ținut două-trei zile bune.

"Erau genul acela de dureri pe care le simți la gripă și apar când te uiți în lateral. De sâmbătă-duminică am început să mă simt tot mai bine, simptomele acute au dispărut cu timpul, astfel încât de marți (20.10) am rămas doar cu o stare de oboseală generală, ochi roșii și dureri musculare spontane, dar mai ușoare. Duminică totodată mi-a venit rezultatul pozitiv", mai scrie Alex, pe Facebook.