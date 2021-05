Simona Halep se calificase în turul trei de la Mutua Madrid Open, după ce o învinsese, duminică, în turul secund al competiției, pe chinezoaica Saisai Zheng , scor 6-0, 6-4, scriu jurnaliștii de la Realitatea Sportivă.

Sportiva din Constanța a câştigat de două ori turneul de la Madrid, în 2016 şi 2017. De asemenea, a disputat şi alte două finale, în 2014 și în 2019.

Elise Mertens va evolua pentru un loc în semifinale cu bielorusa Aryna Sabalenka.

An exceptional win! 🙌



🇧🇪 @elise_mertens defeats two-time champion of the tournament 🇷🇴 Simona Halep 46 75 75.#MMOPEN pic.twitter.com/dY2uRI2Q94