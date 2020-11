Simona Halep despre Covid-19: „Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva!”

„Am avut dureri de cap şi dureri musculare, dar bine că nu a fost mai rău. N-am avut probleme de respiraţie deloc, dar n-a fost uşor. Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva. Dar, bine că a fost ok şi am trecut peste destul de uşor”, a declarat marea campioană.



Simona Halep mărturisește că s-a protejat cât a putut de mult și nu știe unde s-a infectat. Sportiva face un apel la respectarea măsurilor sanitare.



„Boala există. Cine nu crede, greşeşte, din punctul meu de vedere. Nu trebuie să trăim în teamă, dar trebuie să ajutăm la limitarea răspândirii virusului”, a mai spus Simona.



Halep, numărul doi mondial, a dezvăluit că are coronavirus la finalul lunii octombrie. În 9 noiembrie, sportiva a anunțat că s-a vindecat.