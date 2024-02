„Noi nu facem niciun pas inapoi, pentru ca avem noua lege a pensiilor in MO si ea produce acum efecte. Noi trebuie sa o punem in aplicare. Discutia cu FMI a fost una onesta, le-am explicat ca legea pensiilor face parte din reforma macroeconomica, ca este jalon in PNRR si cel legat de sustenabilitate. Impreuna cu partenerii de la Comisia Europeana si FMI am dorit sa facem o lege sustenabila, dar pozitia noastra e de nestramutat. Legea este deja bugetata pentru 2024, prin urmare se face recalcularea asa cum prevede legea”, a spus ministrul Muncii, miercuri seara, la un post TV.

„Suntem pregatiti. Am lucrat in paralel. Pe de o parte, impreuna cu colegii de la casele de pensii, procesul de recalculare se apropie de finalizare, avem peste 95% recalculate. Au mai ramas cazurile mai grele. Finalizam si normele, vom fi gata la termen. Normele sunt cel putin la fel de importante precum legea in sine.

In sensul general al legii, aducem echitate in sistemul de pensii, astfel incat pe orice lege te-ai pensionat, pentru contributie egala sa ai plata egala. Am constatat ca trebuie sa fim atenti la aspecte indicate de CCR, avem si alte legi care fac referire la pensii, cum ar fi Codul Muncii, dar ne vom incadra in termenul care este pana la 4 martie.

Casa Nationala de Pensii are contract cu o firma de software cu care lucreaza deja, iar dupa ce se vine cu legea si normele se poate construi softul, apoi instruirea colegilor din casele teritoriale de pensii”, a spus Simona Bucura.