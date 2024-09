Mureșan a lansat acuzațiile la scurt timp după ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat componența echipei sale și portofoliile alocate, Roxana Mînzatu primind postul de vicepreședintă executivă a Comisiei și portofoliul „Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie”.

„La începutul verii, prim-ministrul Marcel Ciolacu spunea că România are șanse reale să obțină portofoliul de comisar european pentru Economie și și-a asumat public obiectivul de a obține postul respectiv. La acel moment, eu am declarat că țara noastră are șanse minime să obțină portofoliul pentru Economie deoarece suntem în procedură de deficit excesiv din anul 2017, din timpul guvernării PSD, iar Guvernul Ciolacu crește deficitul, în loc să-l scadă”, a continuat Mureșan.

„Vedem acum că Marcel Ciolacu a obținut pentru România un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică, așa cum a promis, ci o componentă socială, fără atribuții clare și prin care nu va coordona direcțiile generale din cadrul Comisiei care iau deciziile importante pentru România”, a mai spus liberalul.