Câteva zeci de persoane participă la această oră, la protestul organizat de comunitatea „Corupția ucide” în Piața Universității față de declararea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu.

Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii anunţat pentru joi, de la ora 19:00, nu are autorizaţiile necesare.

„Subliniem faptul că desfăşurarea acestei manifestaţii este ilegală, deoarece nu respectă prevederile legale impuse de Legea nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – depunerea declaraţiei scrise de organizare a adunării publice la Primăria Municipiului Bucureşti, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării acesteia şi înregistrarea declaraţiei de desfăşurare a adunării publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte”, informează Jandarmeria Capitalei. Sursa citată recomandă tuturor cetăţenilor care intenţionează să participe la această manifestaţie să coopereze cu forţele de ordine şi să indice acestora persoanele care comit fapte antisociale pentru luarea măsurilor legale care se impun. Jandarmeria Capitalei, în conformitate cu prevederile legale, va asigura măsurile specifice prevăzute de cadrul legal aplicabil competiţiilor sportive şi adunărilor publice, precum şi de legislaţia incidentă doliului naţional.