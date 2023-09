Patronii statiei GPL din Crevedia care a explodat pe 26 august nu au vorbit nici in aceasta dimineata cu procurorii! Cei doi au preferat sa pastreze tacerea afisata inca de marti seara si in cadrul audierilor de astazi, totul la indemnul avocatului lor, Florin Cojocaru. Ionut Doldurea si Cosmin Stanga "au preferat sa afle acuzatiile care le sunt aduse" in acest caz, a mai spus avocatul firmei Flagas care deține stația GPL de la Crevedia. El a aratat ca se asteapta la o propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile in cursul zilei de astazi, pe care o vor contesta pentru a primi o masura mai blanda, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul juciar. Pe de alta parte, el le-a transmis jurnalistilor sa nu se astepte ca la fiecare infatisare sa dea astfel de declaratii. Drept urmare, cel mai probabil, de acum inainte va urma o tacere atat din partea celor doi, cat si a avocatului lor in acest dosar atat de controversat.