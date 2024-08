Serghei Mizil: Am fost prieten cu el inca din copilarie. Dupa aia ne vedeam pe la petreceri, nu am avut o relatie asa stransa. Am facut emisiunea ca sa-l ajut, si imi pare bine ca l-am ajutat si mi-au sarit toti in cap ca a fost regie.

Eram la o carciuma la Snagov, ca doar nu puteam sa fiu la biblioteca, si a venit cu un prieten de-al meu care il ducea la azil. Azilul e la 10 metri de casa mea. A venit la masina, saracul manca asa, in gol, si mi-a spus ca nu mancase de trei zile. Si am sarit sa il ajutam. Eu sunt prieten cu patronul azilului, si l-am ajutat. Apoi toata lumea mi-a sarit in cap ca am facut totul ca sa impresionez, ca ii taiam mancarea. Fata mea a avut un accident si are probleme cu degetele. Am vazut ca nu poate sa taie ea, de aia am taiat.

Oamenii m-au intrebat „de ce il ajuti pe asta”. Daca pot sa ajut un om de ce sa nu il ajut.

Parerea mea, el cand a avut AVC-urile nu mai stie ce a facut nici cu casa, nici cu banii, zicea ca i-a dat uneia. Are momente de luciditate, dar are si momente grele. Pai cu i-a dat casa? I-a dat banii, ce s-a intamplat? Casa a luat foc.

Realitatea PLus: Toata lumea zice sa nu il compatimeasca pentru ca atunci cand avea milioane s-a afisat peste tot

Serghei Mizil: Eu le-am spus tuturor: A facut rau cuiva? A furat banii cuiva? Avem boala pe un om care a facut bani. Dar nu a facut bani cu statul, nu a facut talharii, nu a furat, nu l-a prins cu nimic. Omul si-a facut banii lui. Si acum daca i-a pierdut, sa nu mai ajut pe cineva cu care am copilarit?

Realitatea Plus: E adevarat ca toti care roiau in jurul lui au disparut ca tantarii cand dai cu DTT?

Serghei Mizil: Pai ma uitam cand am fost la ziua lui acum nu stiu cati ani si era o casa cu sute de oameni, acum la ziua lui am fost trei persoane din copilarie. Cine sa mai vina?

Realitatea Plus: In afaceri a fost mintea lui sau le-a mostenit de la tatal lui? Ca am auzit ca tatal lui se ducea la guvern si i se deschideau usile

Serghei Mizil: Ala a fost secretar la guvern, de pe timpul lui Gheorghiu pana tarziu incoace. Ori la Constantinescu ori la Basescu s-a oprit. Deci eu zic ca a avut un cuvant de spus si l-a ajutat. Nu poti sa stai atat la guvern daca esti prost. Parerea mea. Pe mine nu m-a chemat nimeni la guvern.

Dar lumea l-a ajutat. La mine in emisiune am strans bani. Am facut un cont, contul lui. A avut un moment mai placut acum, a venit si fata lui.

In ceea ce priveste relația sa cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu, Monica Gabor, Serghei Mizil a povestit un incident tensionat care a avut loc între el și sora acesteia, Ramona Gabor:

„Nu am avut prietenii cu ea, am avut numai sucare cu ea si sora-sa. Mi-a inchis si o emisiune din cauza ei. A venit cu harfe si era lume serioasa, era Mircea Danieluc, Horatiu Malaiele, ea vine, nici n-am chemat-o eu, sa ridice lumea de la masa ca a venit ea. Eu nu am inteles bine cine e, ca a zis Gabor, mi-au spus aia, si am crezut ca au venit gaborii, si am zis hai sa ne luam cu ei. I-am dat niste vorbe elegante si a plecat. Si dupa aia am intrat la emisiune si lumea mi-a zis „de ce, ca e femeie””, a povestit Serghei Mizil.

