În continuare, vom explora semnificația alunițelor plasate pe diferite zone ale corpului și vom analiza în ce măsură acestea ar putea influența viitorul nostru. Identificând numărul corespunzător locului în care se află alunițele dumneavoastră, veți descoperi interprețări interesante despre caracterul și perspectivele dumneavoastră de viață asociate cu aceste semne distinctive de pe piele. Este timpul să descoperim secretul ascuns al alunițelor noastre și să învățăm mai multe despre cum acestea ar putea să ne ghideze în existența noastră.

Alunita 1: alunita in acest loc spune despre un om ca este gata sa faca fata provocarilor vietii. Desi de multe ori nu va fi usor, il va face mai puternic. Daca aluniya este de culoare rosie, acest lucru inseamna ca in dvs se afla o forta extraordinara, care poate face minuni.

Alunita 2: viata este uneori deprimanta si grea pentru dvs. De multe ori cele mai mici probleme va pot deprima. Trebuie sa invatati sa credeti mai mult in voi insiva si in abilitatile dvs.

Alunita 3: sunteti o persoana care este in cautare de ostentatie si lux. Va place sa fiti in compania unor oameni importanti si sa fiti in centrul atentiei.

Alunita 4: fiti atenti la obiceiurile alimentare. Alunitele in acest loc arata ca sunteti profund iubiti de catre partenerul dumneavoastra.

Alunita 5: duceti o viata fericita si intampinati dificultati minore. Soarta, cu toate acestea, va avertizeaza ca trebuie sa aveti grija de sanatatea dvs.

Alunita 6: sunteti persoana ambitioasa si pasionala, care are vise marete, si care vor avea realizari mari in viata.

Alunita 7: alunita in acest loc spune despre dvs ca sunteti un om bun, cinstit si educat. Se poate conta pe dvs in toate punctele de vedere.

Alunita 8: sunteti intr-adevar o persoana norocoasa! Alunita pe stomac este un semn foarte bun. Faceti totul pentru a atinge obiectivele dvs cu usurinta.

Alunita 9: veti avea noroc si bogatie pe tot parcursul vietii. Aveti toate sansele sa aveti o pozitie inalta la locul de munca.

Alunita 10: sunteti binecuvantat sa aveti multi copii.

Alunita 11: o alunita in aceasta zona sugereaza ca veti avea copii buni si ascultatori, care vor fi cea mai mare avere a dvs. Pe buna dreptate veti fii mandri de ei!

Alunita 12: totul in viata dvs va merge fara probleme, fara tulburari majore. Aceasta alunita este un semn de fericire mare.

Alunita 13: veti fi binecuvantat cu un sot sau o sotie frumoasa care va fii alaturi toata viata.

Alunita 14: mult noroc si un statut social ridicat de bun augur simbolizeaza aceasta alunita.

Alunita 15: o alunita in acest loc, inseamna ca trebuie sa munciti din greu. Nu veti primi nimic degeaba.

Alunita 16: de multe ori nu primiti recunoasterea pe care o meritati.

Alunita 17: puteti interpreta acest lucru ca pe un fel de semn de avertizare in manipularea banilor. Este posibil ca acesti bani sa fie legati de munca dvs si resurse financiare semnificative.

Alunita 18: sunteti dependent de cumparaturi si acest lucru este cea mai mare problema a dvs. In unele cazuri, veți avea bani mai multi decat va imaginati, dar in altele – este exact opusul!

Alunita 19: aceasta alunita la barbati are legatura cu o mostenire, iar la femei, cu toate acestea, sensul sau este opusul – sa se bazeze doar pe ele insisi atunci cand vine vorba de bani.

Alunita 20: o alunita in acest loc este un fel de avertizare ca va asteapta dificultati neasteptate.

Alunita 21: viata dvs va fi plina de calatorii, adrenalina si diversitate, astfel ca nu veti duce o viata plictisitoare.

Alunita 22: soarta va avertizeaza sa reduceti tensiunea. Gasiti o modalitate de a va relaxa si sa scapati de stres.

Alunita 23: sunteti o persoana careia ii place sa aiba grija de familie si de cei care va sunt alaturi.

Alunita 24: sunteti o fire foarte temperamentala si pasionala.

Alunita 25: vreti copii si o familie numeroasa, iar in cele mai multe cazuri, o veti avea.

Alunita 26: uneori sunteti superficial, adesea nesigur si deprimat, iar in acest fel este dificil sa va ocupati de costurile si problemele pe care le intampinati.

Alunita 27: sunteti o persoana care nu poate pastra un secret. Aveti tendinta de a barfi, dar nu cu intentii rele.

Alunita 28: puteti face afaceri excelente, insa aveti grija sa nu cheltuiti inutil bugetul alocat.

Alunita 29: o alunita in acest loc este un semn de bogatie si prosperitate in viata. Sunteti cu adevarat norocosi!

Alunita 30: aceasta alunita este un semn foarte bun, care semnifica faptul ca sunteti un om cu virtuti laudabile. Cu bunatatea si inima mare pe care o aveti, veti atrage oamenii din jurul dvs.

Alunita 31: trebuie sa lucrati mult pentru a va atinge obiectivele.

Alunita 32: va lipseste motivatia si rigoarea. Sunteti de multe ori superficiali si nestatornici, iar acest lucru este un obstacol in domeniul profesional.

Alunita 33: pentru lumea din afara sunteti fara inima si rece, insa de fapt dvs nu sunteti asa, doar va e frica sa va aratati sentimentele.

Alunita 34: dragostea ocupa un loc important in viata dvs. Va place sa flirtati si sa provocati cu persoanele care va atrag.

