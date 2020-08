Semnal de alarmă al ministrului Sănătății: Media de vârstă a persoanelor infectate cu COVID-19, în scădere

"Suntem în cea de-a doua fază sau a doua cocoaşă a primului val pandemic. După cum aţi putut vedea în ultima săptămână, se încearcă o stabilizare a numărului de cazuri având acel platou în fierăstrău. Nu ţine doar de noi ca şi sistem medical, iar această pandemie nu se tranşează în spital. Această pandemie se tranşează în prespital. (...) Respectarea unor reguli va duce la scăderea transmiterii în comunitate şi la scăderea numărului de cazuri. În ultima perioadă, avem o scădere a mediei de vârstă a cazurilor infectate, după cum avem şi o creştere a a numărului de cazuri grave la persoane relativ tinere", a afirmat Tătaru, în cadrul unei vizite făcute, astăzi, la şantierul unui spital privat din Capitală.

Potrivit ministrului, primordială rămâne, în acest moment, respectarea regulilor, fapt ce implică scăderea transmiterii și inclusiv scăderea numărului de pacienți noi de la o zi, la alta.

În ceea ce privește situația din spitale, autoritățile din domeniu continuă să acorde o atenție sporită secțiilor ATI, spune minsitrul. “În acest moment avem 1.030 de paturi, care au și dotarea completă pentru patologie COVID, ce înseamnă ventilatoare, ce înseamnă monitoare, ce înseamnă injectomate. Dacă bine țineți minte, acum trei săptămâni aveam 840 de paturi. Prin operaționalizare la tot ce înseamnă spitalele care au revenit, Ilfov, Witing, Elias, plus celelalte spitale din țară, am ajuns la 1.034 de paturi. Ieri, în evaluarea pe care am făcut-o și în județul Bihor, de exemplu, Spitalul Municipal, Spitalul Județean puteau mări capacitatea de paturi de terapie intensivă de la 18, la 35 ambele spitale. Spitalul Municipal din Oradea este un spital suport COVID, având în acest moment doar patologie COVID cu comorbiditățile existente. Există o comisie care a evaluat personalul de terapie intnsivă, boli infecțioase și s-au efectuat detașări în acest sens. (...) Avem până în 500 cazuri de terapie intensivă, cam 200 ventilați. (...)”, a afirmat Tătaru.

În cee ace privește lipsa de personal din secțiile ATI, reclamată tot mai acut în ultima perioadă de cadrele medicale, ministrul Sănătății a spus: “După cum știți, la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) există o comisie formată din domnul dr. Arafat, domnul dr. Nica, domnul dr. Călin Alexandru, care au evaluat potențialul de personal pe Terapie intensivă, medicină de urgență și boli infecțioase. Se efectuează, conform legii, în acest moment detașări către acele unități medicale care au nevoie”.