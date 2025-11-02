Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a pledat împotriva unei noi prelungiri a măsurii de plafonare a prețurilor la alimente, argumentând că aceasta nu mai produce efectele dorite, deoarece piața și retailerii au învățat să se adapteze și să ocolească restricțiile.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Sinaia, în cadrul conferinței „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”, organizată împreună cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC).

Temeri privind discursul politic despre plafonări

Deși plafonarea alimentelor a fost extinsă până în primăvara viitoare, Chirițoiu și-a exprimat speranța că va fi ultima prelungire. El a avertizat asupra dificultății politice de a renunța la această măsură, mai ales că ar putea coincide cu liberalizarea prețului la gaze.

„Mi-e frică iar de o discuţie chiar acum să renunţăm la plafonare când, iată, liberalizăm gazele... Chiar acum vă treziţi să scoateţi plafonul la alimente. Mă gândesc la discursul pe care o să-l auzim în februarie,” a afirmat Chirițoiu.

Șeful autorității de concurență a criticat Coaliția pentru lipsa unui plan de ieșire (exit plan) clar: „Mi-aş fi dorit acum, dar n-am reuşit să convingem Coaliţia, să fi venit măcar cu un plan de exit. Să fi spus, ‘bun, şase luni prelungim plafonarea, dar după astea şase luni, iată planul B’.”

Efect neutru pentru consumatori

Bogdan Chirițoiu a explicat de ce plafonarea prețurilor și-a pierdut eficacitatea în timp. Măsura "dacă a avut sens, a avut sens la început. „După câteva luni, însă, lumea învaţă cum să se adapteze, cum să ocolească diferitele restricţii ale Guvernului.”El a subliniat că scumpirea altor produse a anulat efectul benefic: Unele preţuri au scăzut, dar altele au crescut... efectul este neutru pe ansamblu pentru consumatorul tipic”, spune Chirițoiu

Șeful Consiliului Concurenței a sugerat că, dacă scopul este ajutarea categoriilor vulnerabile, ar trebui folosite instrumente specifice, direcționate către consumatorii săraci, în locul unei intervenții generale pe piață.

Liberalizarea pieței RCA, trecută la capitolul succese

Ca singur succes notabil în rândul măsurilor guvernamentale recente, președintele Consiliului Concurenței a menționat liberalizarea pieței RCA (Asigurarea de Răspundere Civilă Auto), după ce plafonarea a fost retrasă:

„Plafonarea care se tot extindea la RCA a fost retrasă şi lucrurile merg ok. Ba, vedem că nu a explodat preţul RCA-ului, vedem pe medie o creştere destul de mică cu reaşezări... undeva pare că piaţa se comportă normal şi lucrurile se aşează,” a conchis Bogdan Chirițoiu.