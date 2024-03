La vârsta de doi ani, Cleopatra Stratan a fost diagnosticată cu o afecțiune oftalmologică gravă, respectiv astigmatism hipermetropic. Această problemă nu poate fi rezolvată nici cu ajutorul unei operații, motiv pentru care artista preferă să poarte ochelarii cu care s-a obișnuit de atât de multă vreme. Ea a povestit că a încercat să apeleze și la lentile de contact, însă acestea nu au fost de prea mare ajutor, dat fiind că dioptriile ei sunt foarte mari, scrie Tabu.ro.

„Nu am miopie, am astigmatism hipermetropic, dioptriile foarte mari și port ochelari de la 2 ani. M-am interesat și de operație, însă peste tot mi s-a spus că șansele de vindecare, la ceea ce am, nu sunt de 100% (doar îmi scade dioptria sau recidivează în timp). Am încercat și lentile de contact, văd mai prost cu ele, din cauza dioptriilor mari (e mult de explicat medical de ce). În concluzie, prefer să port ochelari pentru tot restul vieții, îi ador și fac parte din mine!”, a povestit Cleopatra Stratan pe pagina ei de Instagram.

Nici chiar la Asia Express nu a renunțat la ochelari, cu toate că nu puține au fost ocaziile când aceștia au încurcat-o în timpul probelor extrem de dificile. Cleopatra Stratan nu s-a putut despărți de ochelarii de vedere nici în ziua nunții.

