"Am primit cu satisfacţie decizia României de a furniza un sistem Patriot foarte necesar Ucrainei pentru a-şi putea apăra mai bine spaţiul aerian şi poporul în faţa agresiunii ruse", a indicat Stoltenberg într-un scurt comunicat.



El a insistat din nou cu această ocazie ca aliaţii Ucrainei să furnizeze acesteia cât mai rapid posibil mijloacele de apărare aeriană pentru a contracara atacurile cu rachete şi drone ruseşti.



Ministrul german al apărării Boris Pistorius a declarat săptămâna trecută că ţara sa nu poate furniza Ucrainei încă un sistem antiaerian Patriot, după ce a oferit deja trei Kievului, estimând că alţi aliaţi ai Ucrainei "probabil pot face mai mult" pentru a furniza Ucrainei baterii Patriot sau rachete pentru acestea, în timp ce Polonia a reafirmat că la rândul ei nu poate elibera sisteme Patriot pentru Ucraina.

Ambasadorul Marii Britanii, despre decizia CSAT: Este foarte importantă; demonstrează că România e un aliat puternic

"Cred că este foarte importantă (n.r. decizia CSAT) şi sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut România. Acest lucru demonstrează că România este un aliat foarte important şi puternic pentru NATO, pentru Regatul Unit", a declarat ambasadorul Giles Portman, cu ocazia evenimentului Ziua Regelui, organizat de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România.

El a apreciat şi relaţiile bilaterale dintre România şi Marea Britanie.



"Cred că am avut un an excelent în ceea ce priveşte relaţiile noastre bilaterale, de exemplu în domeniul comerţului, în domeniul apărării sau în ceea ce priveşte lupta împotriva crimei organizate. De asemenea, am avut ocazia să vizitez această ţară frumoasă, aşa că avem multe de sărbătorit", a spus Giles Portman.



Ambasadorul britanic a subliniat că Regele Charles al III-lea iubeşte România. "Anul acesta familia regală a avut nişte probleme de sănătate. Este clar că iubeşte România şi îi place să viziteze această ţară. Sper ca anul viitor să se întoarcă (n.r. în România)", a afirmat diplomatul britanic.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a decis, joi, ca România să doneze un sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare PATRIOT către Forţele Armate ale Ucrainei. Decizia a fost anunţată printr-un comunicat transmis de Administraţia Prezidenţială după şedinţa CSAT, desfăşurată la Palatul Cotroceni.

CSAT a precizat că "această donare se face cu condiţia continuării negocierilor ţării noastre cu aliaţii, în special cu partenerul strategic american, în vederea obţinerii unui sistem similar sau echivalent, care să răspundă nevoii de asigurare a protecţiei spaţiului aerian naţional, de modernizare a Armatei României şi de asigurare a interoperabilităţii cu sistemul NATO, fiind, totodată, necesară identificarea unei soluţii temporare de acoperire a vulnerabilităţii operaţionale astfel create".



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut încă cel puţin şapte noi baterii Patriot, dar ţările ce dispun de astfel de sisteme sunt reticente să le furnizeze întrucât ele sunt parte integrantă a sistemelor naţionale de apărare antiaeriană.



România a anunţat joi mai devreme că va dona Ucrainei un sistem Patriot, iar Statele Unite au anunţat suspendarea livrărilor de rachete Patriot şi NASAMS către alte ţări pentru ca acestea să fie furnizate cu prioritate armatei ucrainene.



Ucraina are mare nevoie de aceste sisteme în războiul cu Rusia pentru a-şi apăra atât trupele de pe linia frontului, cât şi infrastructurile civile, inclusiv infrastructura de producţie şi distribuţie a energiei electrice, care a fost în noaptea de miercuri spre joi ţinta unui nou bombardament masiv.

