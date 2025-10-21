Liderul SUA, antrenament în condiții grele. Moșteanu, pe 2 roți

„- Ați făcut armata, domnule Moșteanu?

- Nu, nu am făcut armata.

- Ați vrea să o faceți, dacă v-ar permite, inclusiv vârsta?

- Eu cred că pot să fac și acum. Sunt mai bătrânel, am 52 de ani, fac în decembrie, dar cred că am o formă fizică suficient de bună ca să trec un program de pregătire.” , le-a transmis ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, jurnaliștilor.

Acesta este ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la 52 de ani. Oficialul ar fi trebuit să fie printre cei chemați la marea mobilizare a rezerviștilor, însă, a recunoscut că nu a făcut armata. Omologul său american, însă, provine din forțele armate și încă se antrenează alături de militarii de elită ai Americii în condiții vitrege.

Secretarul de Război american, fost militar și analist politic, și-a început mandatul cu priorități clare: investiții majore în armament, consolidarea alianțelor NATO și zero toleranță față de amenințările globale. Precum Donald Trump, el critică aspru aliații NATO, despre care spune că nu cheltuiesc suficient pentru propria apărare, numindu-i "națiuni ipocrite". La Washington, mesajul este unul clar: „Nu ne provocați!”.

În antiteză, la București, situația este total opusă. Ionuț Moșteanu jonglează între mobilizarea rezerviștilor cărora le dă adresa greșită și îi ține la cozi ore întregi, face declarații care șochează și spune cu nonșalanță că nu a făcut armata și face plimbări cu trotineta în sediul USR. Exercițiul de anul acesta, denumit MOBEX, a fost criticat dur pentru organizarea haotică. Ce-a făcut ministrul Apărării? Bineînțeles, motivarea clasică: a dat vina pe Rusia. „Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română”, spunea Moșteanu.

Contrastul este evident. Oficialii de la Washington acționează cu fermitate și disciplină. De cealaltă parte, oficialii din București se plimbă, ironic, între haos organizațional și trotinetă.