Realitatea PLUS

Vorbim de 13 pacienți care pot fi internați în acest compartiment post-Covid, acolo unde vor facea recuperarea, și asta deoarece cei mai mulți dintre ei au avut o formă severă a Covid-19 și au rămas cu sechele.

Managerul Institutului Marius Nasta din Capitală, medicul Beatrice Mahler, a afirmat, pentru Realitatea PLUS, că la nivel național se constată o scădere a cazurilor de Covid-19, situație întâlnită și în unitatea medicală pe catre o manageriază. "Fapt ce ne bucură și ne permite, totodată, să redeschidem compartimente care au fost închise în urmă cu un an, cum este cel de Oncologie, dar să și redefinim modul de asistență a pacientului Covid, în sensul nevoii pe care am resimțit-o în ultima perioadă de compartiment de recuperare post-Covid și care este pus acum în practică".

Potrivit medicului, este nevoie de acest compartiment, mai ales pentru pacienții care au avut forme severe și critice, aceștia urmând săs e afle sub coordonarea unui medic pneumolog.

"Afectarea pulmonară, în cazul lor, este extrem de importantă, iar simptomatologia afectează calitatea vieții și respirația acestor pacienți", a spus Mahler.

Ca și procedură, atât pacienții de la Marius Nasta, cât și cei care vin de la alte spitale vor fi evaluați în urma unei internări de o zi. Fiind un compartiment cu un număr limitat de paturi, programarea este esențială, atrage atenția medicul. "O să o facem (programarea - n.r.) în funcție de starea pacientului și de numărul de paturi pe care le avem.

Cât privește compartimentul de Oncologie de la Marius Nasta, managerul a precizat că vorbim despre un compartiment mic, de numai 5 paturi. "Este extrem de important pentru că o mare parte dintre cancerele pulmonare sunt diagnosticate la Marius Nasta prin numărul mare de pneumologi pe care îi avem. (...) De multe ori, acești pacienți au nevoie de navigare în sistem pentru a ajunge la medicul de care au nevoie în cel mai scurt timp. Încercăm la Marius Nasta să oferim centrarea acestui tip de servicii. Sigur, este nevoie de ofertei și a numărului de paturi, dar o facem în limita posibilităților", a explicat Mahler.