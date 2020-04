Se înrăutățește situația la SUCEAVA: Peste 300 de bolnavi psihic și angajați, depistați pozitiv

Situație gravă la un centru de recuperare din județul focar, Suceava. Peste 300 oameni cu boli psihice și personalul medical au fost infectați cu noul coronavirus.

Direcția de Sănătate Publică Suceava a confirmat, la Realitatea PLUS, că, în urma obținerii rezultatelor testării PCR pentru COVID-19 efectuate la beneficiarii și personalul de îngrijire din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Sasca Mică s-a constatat că, din 369 de beneficiari testați, 242 sunt pozitivi, iar din 86 de cadre de îngrijire testare, 59 au fost depistate pozitiv.

”În ceea ce priveste personalul de la centrul de recuperare si reabilitare, pot sa va spun ca totul a pornit de la un beneficiar care avea simptome si a fost internat la Suceava, a fost testat si diagnosticat cu covid 19. Am solicitat ca directie testarea tuturor din cadrul centrului s-a efectuat aceasta testare pe un numar de 600 persoane, 59 de angajati testati pozitivi, izolare a beneficiarilor intr-un alt pavilon si instituirea masurilor de protectie, conform ordonanței militare nr. 8, vor fi internati in spital desi sunt asimptomatici”, a declarat Nicoleta Danieliuc, purtător de cuvânt DGASPC SUCEAVA, la Realitatea PLUS.

În contextul acestei situații DSP Suceava a dispus următoarele măsuri: