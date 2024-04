Autoritățile au luat decizia închiderii temporare a școlii după ce mai mulți copii au venit acasă mușcați de ploșnițe. Părinții au semnalat problemele către conducerea unității de învățământ și la Primărie.

"S-a prezentat mama unor elevi, doi frati, spunandu-ne ca au acasa plsonite. Am constatat ca un elev de la clasa pregatitoare de la aceasta familie, copilul cel mic, a prezentat cu o saptamana in urma mancarimi pe corp; a fost dus la cabinetul medical. Am informat in aceasta situatie, in primul rand, Primaria Municipiului Motru. Am discutat cu dna de la Servicul social. Au facut o ancheta sociala si au confiormat si domniile lor ca exista plosnite", a declarat declarat directorul scolii.



Autoritățile au luat decizia închiderii temporare a școlii. Astfel, elevii vor continua să își desfășoare activitatea în mediul online.

"Avand in vedere procedurile legale pe care trebuie sa le urmeze, si mai ales ca trebuie facuta aceasta dezinsectie, care necesita mai mult timp pentru aerisire, spalare curatare a zonelor", a afirmat Cosmin Morega, primarul din Motru.



Iar cazul nu ar fi prezent doar la școală, ci în toată zona. Localnicii spun că au găsit ploșnițe și în propriile locuințe sau în scara blocului.



"Ne-ar trebui o firma speciala. Au dat si la noi la bloc, dar e apa de ploaie. Au dat, am platit la asociatie, dar nimic", a spus un localnic.



"Am o nepotica care sta acasa din cauza plosnitelor", a adaugat un altul.

