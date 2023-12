CFR Călători va emite, de la 1 ianuarie 2024, abonamentele săptămânale şi lunare exclusiv în format digital fie tip "Card de Transport", fie sub formă de cod QR dinamic.



"În continuarea procesului de digitalizare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Călători va emite abonamentele săptămânale şi lunare, exclusiv în format digital, fie tip 'Card de Transport', fie sub formă de cod QR dinamic. Abonamentele în format digital se vor putea achiziţiona de la casele de bilete şi de la automatele de bilete ale CFR Călători - pe card de transport sau prin aplicaţia descărcabilă - sub formă de cod QR dinamic asociat unui telefon mobil. Ulterior, abonamentele pe card de transport vor putea fi încărcate şi online, nemaifiind necesară prezenţa pasagerilor la casele de bilete sau automate", potrivit unui comunicat al companiei.



Abonamentele digitale se pot achiziţiona după cum urmează: de la casele de bilete - pe card de transport - toate tipurile de abonamente cu plată: lunare cu număr nelimitat de călătorii, săptămânale, lunare cu 5, 10 sau 15 călătorii (la alegerea clientului); online pe site şi prin aplicaţia pentru telefon - pe card de transport, doar abonamentele lunare (cu număr nelimitat de călătorii) şi cele săptămânale; prin aplicaţia pentru telefon - sub formă de cod QR dinamic asociat unui telefon mobil: abonamente cu plată integrală: lunare cu număr nelimitat de călătorii şi cele săptămânale şi abonamente cu gratuitate sau reducere după caz pentru elevi şi respectiv studenţi; de la automatele de bilete ale CFR Călători - pe card de transport - doar abonamentele lunare (cu număr nelimitat de călătorii) şi cele săptămânale.



De altfel, din luna noiembrie 2023, pasagerii au la dispoziţie titluri de călătorie de tip abonamente lunare şi săptămânale în format digital, ce se achiziţionează online astfel: prin website-ul CFR Călători numai în cazul abonamentelor lunare şi săptămânale cu plată integrală, încărcate pe suportul tip "Card Transport", procurat deja de la casele de bilete sau prin aplicaţia pentru telefon "CFR Călători bilete online": sub formă de cod QR cu elemente dinamice generat pe telefon, în cazul abonamentelor cu plată integrală şi a abonamentelor lunare pentru elevii şi studenţii care şi-au creat profilul de elev/student cu ID-ul aferent (codul QR este asociat telefonului care se regenerează automat în cadrul aplicaţiei mobile) sau încărcate pe suportul de tip "Card Transport", în cazul abonamentelor cu plată integrală.



"Menţionăm că abonamentele cumpărate prin aplicaţia 'CFR Călători bilete online' sub formă de cod QR dinamic pot fi utilizate numai pe ruta şi la rangul de tren pentru care au fost emise. În această etapă de dezvoltare a aplicaţiei, pentru acest tip de abonament este posibilă rezervarea locului de la personalul de tren, în măsura în care există locuri libere", precizează CFR Călători.