Potrivit canalelor de Telgram Baza și Mash, incidentul a avut loc în satul Sherwood din zona Moscovei, relatează Ziare.com.

Potrivit Baza, bărbatul a strigat că „s-a întors recent de la operațiunea militară specială”, așa cum numesc rușii războiul împotriva Ucrainei.

Nexta scrie că ar fi vorba de casa în care ar fi stat anterior fostul președinte pro-rus al Ucrainei Viktor Ianukovici, dar informația nu a fost confirmată până în prezent.

⚡️ In the elite cottage village "Sherwood" in the Moscow region, a man armed with a Kalashnikov rifle occupied the house where Viktor Yanukovych had previously lived.



