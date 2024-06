Agresoarea s-a năpustit peste o femeie și copilul acesteia, după care a tras de urechi un bărbat. Martorii șocați de cele întâmplate au sunat imediat la 112, iar oamenii legii au dus-o la secție.

Presa locală a publicat imagini cu momentul în care bătăușa a fost luată de polițiști.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, psihologul Radu Leca a explicat mecanismele prin care o persoană ajunge să facă astfel de acțiuni în plină stradă:

„Avem de-a face cu trei elemente care pot aduce in discutie tipul de comportament avut de aceasta doamna, din stirea prezentata: 1 - un episod psihotic in curs, 2- consum de tipuri de droguri diferite si/sau alcool, 3 - o poveste de dragoste neimplinita, reactii avute in lipsa dragostei sau a terminarii unei relatii.

Din punct de vedere psihoemotional, subiectul asa reactioneaza. Ce se intampla: in mintea lui profund tulburata, isi cauta cumva ajutorul, dar in forma violenta. Este identic cu subiectii care sunt toxicomani sau profund dependenti de acloo, care se duc in biserici romanesti ortodoxe si/sau catolice, si fac scandal in interior, acelasi lucru se intampla si acolo, tot o cerere de ajutor este.

De asemena avem varianta de scenariu numarul 4, din cauza caldurii mintea se incetoseaza si apar aceste tipuri de reactii”

