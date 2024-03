Cel mai recent a avut loc în vara anului trecut, când procurorii au anunțat că au dispus efectuarea urmăririi penale în cazul lui Clotilde Armand după ce Agenția Națională de Integritate a acuzat-o de conflict de interese și incompatibilitate. Mai exact, ar exista indicii că edilul ar fi folosit funcţia pentru favorizarea unor persoane, întrucât, în perioada februarie – august 2022, a semnat 5 dispoziţii care i-ar fi adus venituri suplimentare. Potrivit comunicatului ANI, Clotilde Armand a obţinut peste 18 mii de lei după ce s-a numit pe sine manager al unui proiect finanţat din fonduri europene, din acest statut decurgând şi acuzaţia de incopatibilitate, întrucât a exercitat simultan şi funcţia de primar.

După audieri, edilul a avut o primă reacție. „Am venit aici la cererea d-lui procuror pentru a lamuri situatia de la ani, bazata pe o plangere facuta de fostul primar Tudorache. Pentru ca as fi beneficiat de o remuneratie ilegala de 3 mii euro in total. Am contestat raportul ani in instanta. Coruptia e o problema imensa in Romania”, a spus Armand.

Dar cel mai mare scandal care o privește pe primăriță este cel cu firma de salubritate Romprest. Munți de deșeuri au cuprins sectorul 1 în mandatul lui Armand, iar scandalul nu s-a oprit nici în prezent. Pe una dintre cele mai exclusiviste străzi din București, aflată în sectorul 1, șobolanii se înmulțesc nestingheriți și explorează în voie coșurile de gunoi.

În plus, în 2020 după câștigarea alegerilor, Clotilde Armand a devenit personaj principal în scandalul camerei cu voturi.

Imaginile de pe o cameră de supraveghere au surprins-o pe primăriță în sala în care se sortează voturile, care ar fi trebuit să fie sigilată. Clotilde Armand a spus atunci că femeia din imagini seamănă cu ea, dar este o altă persoană.

Iar tot Clotilde Armand s-a aflat în mijlocul unei controverse în 2019, când a apărut informația că între 2012 și 2016 firma de consultanță Egis, condusă de actaualul edil, a încasat peste 20 de milioane de euro de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Banii au fost plătiți pentru supervizarea lucrărilor la Autostrada Transilvania. Contractul a fost semnat între statul român și firma Egis încă din 2004 și, așa cum au constatat și inspectorii Curții de Conturi, a fost întocmit în așa fel încât să-i avantajeze pe francezi. Potrivit unei clauze din contract, Compania de Drumuri trebuia să le plătească francezilor 30% din factura lunară previzionată de aceştia. Banii se plăteau și dacă lucrările pe şantier erau oprite.

Cu toate problemele existente în Sectorul 1, Clotilde Armand a declarat că vrea să obțină un al doilea mandat la conducerea Primăriei Sectorului 1. Lucru care i-a făcut pe urbaniști să tragă un semnal de alarmă. Alexandru Pânișoară, președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului spune că „Nu a făcut nimic, deși are obligația legală. Trebuia să elaboreze și să supună Consiliului Local să aprobe o strategie de dezvoltare a Sectorului 1. Trebuia să dezvolte programe de ameliorare a calității spațiilor publice și a spațiilor verzi. Trebuia să demareze consolidarea școlilor din Sectorul 1, toate sunt vulnerabile la cutremur. Nu a făcut nicio acțiune în sensul acesta. Trebuia să le avizeze și să le autorizeze la incendiu. Nu a făcut acest lucru. Trebuia să se ocupe de parcările din sector pe baza Planului de Mobilitate Urbană București-Ilfov. (...) a prejudiciat sectorul cu 200 milioane euro. este o listă lungă de nerealizări și ele sunt sugestive pentru activitatea prestată de Clotilde Armand pe parcursul acestui mandat de primar al Sectorului 1”.