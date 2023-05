„Am solicitat și eu de la Casele Județene de Pensii să-mi prezinte dacă achiziția a fost făcută cu licitație sau nu. Totuși, așteptăm de la Marius Ghinea și de la Cătălin Drulă să le explice românilor de i-a condamnat la sărăcie pe 50 de ani sau atunci când au fost ei la guvernare de ce nu le-a dat niciun leu la pensii și salarii. Mașinile sunt prinse în bugetul de anul trecut. Fiecare casă județeană de pensii a achiziționat mașinile prin Programul Rabla, iar automobilele sunt de producție internă. Alte mașini au fost achiziționate prin PNRR și este vorba de mașini electrice. Procedurile sunt începute din ianuarie, iar aceste mașini sunt prin PNRR. Cred că domnii Drulă și Ghinea suferă mult pentru consultanța aia din PNRR. Sunt 4 milioane de euro cuprinse la capitolul consultanță, pe Legea pensiilor, iar noi am achiziționat consultanță cu doar 2 milioane de euro. În general, USR a făcut consultanță, cât a stat la guvernare. Aceste achiziții sunt înscrise în PNRR și sunt achiziționate pentru reducerea poluării. Totuși, este începută procedura pe fiecare casă județeană de pensii, deci ei să explice cum au fost făcute achizițiile”, a declarat Marius Budăi.

Acuzații grave vin din partea USR în plin scandal generat de ordonanța de urgență privind măsurile de austeritate! Cătălin Drulă îl acuză pe ministrul Muncii, Marius Budăi că a demarat procedura pentru achiziția a 60 de autoturisme în valoare de 5,7 milioane de lei. Asta în timp ce ordonanța prevede reducerea cheltuielilor pentru a acoperi gaura de 20 de miliarde de lei din buget.

„Se continuă frenezia acestor cheltuieli. În Ordonanță e prevăzut că nu se vor mai cumpăra mașini la instituții, dar am văzut săptămâna trecuta pe SEAP la Ministerul Muncii domnul Budăi cumpără 60 de mașini. Nu s-au atins de nimic din zona sensibilă de secretari de stat. Au ajuns unele ministere să aibă 7-8 secretrari de stat. Cu cabinete, cu masini, cu tot, cu protocol. Domnul Budăi e un lider politic, un ministru, trebuie să știe. Faptul că se grăbește să mai prindă niște mașini, sunt vreo 60 din cate au cercetat colegii mei, inseamnă că sfidează exact spiritul acestei ordonanțe. Nu am văzut nicio măsura dură de reducere a cheltuielilor, de oprire a jafului, de eliminare a pensiilor speciale”, a declarat Cătălin Drulă pentru Realitatea Plus.