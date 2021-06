Laura Vicol, deputat PSD, consideră că Renate Weber a fost îndepărtată ilegal din funcție și că noul șef al acestei instituții va fi obedient actualei puteri.

„Avocatul Poporului este singurul care poate ataca actele guvernului la CCR. Deci, noul șef trebuie să fie obedient, să nu deranjeze. A fost o execuție, de la început la sfârșit. Am ajuns ca în fața unui pluton de execuție, nu aveam niciun act. Am rugat să mi se pună la dispoziție un act scris că Renate Weber a încălcat legea în integralitatea sa și că nu a facut raport la Cazul Caracal. Când a început să vorbească, i s-a tăiat microfonul de către senatorul Iulia Scântei, șefa comisiei. Nu este menționată nicio încălcare a legii, iar atunci, într-un vacarm de nedescris, s-a purces la votarea revocării. Pot garanta, în proporție de 80%, că noul Avocat al Poporului nu va ataca la CCR nicio hotărâre a guvernului”, a declarat Laura Vicol.

Diana Șoșoacă a declarat că în ultimele patru luni nicio instituție din România nu i-a mai răspuns la solicitările oficiale lui Renate Weber, deci se pregătea de mult „debarcarea” sa de la Avocatul Poporului.

„Doamna Renate Weber a fost singura care a apărat drepturile și libertățile cetățenești. Doamna a venit de la liberali, deci nu face jocul PSD. A fost singura dintr-o instituție publică care a luat în seamă scandalul celor decedați de Covid și aruncați în gropi comune. A fost unica instituție care a luat apărarea celor care au fost amendați abuziv în perioada pandemiei. Ne-a primit în audiență la ea pentru a ne susține problemele.

Avocatul Poporului are obligația să cerceteze unde se încalcă drepturile și libertățile cetățenești. Ceri distanțare fizică, iar în pușcării îi pui claie peste grămadă. Doamna Renate Weber a fost singurul oficial care a apărat românul de rând. Dacă societatea civilă a solicitat ca Renate să nu fie revocată, CCR chiar a admis o parte din sesizările ei, cum pot cei de la putere să refuze poporului anularea revocării. Deciziile CCR menționează că parlamentarii sunt obligați să reprezinte poporul român în asnamblul său. Eu vreau un patriot în funcția de avocat al poporului. Mâine dimineață la ora 8 Renate trebuie să-și ia deja lucrurile de la birou. Dacă tot vii și spui că reprezinți poporul român, nu e momentul să faci o schimbare de 180 de grade? Doar atât aud: „PSD a făcut și a dres!”.

Legat de tăierea pensiilor speciale, aceasta este o gargară, o abureală. Legal, nu se poate face acest lucru. Renate Weber a declarat că în ultimele 4 luni nicio instituție nu i-a mai răspuns. În urmă cu o lună am avut o vizită la doamna Weber și atunci am aflat de problemele pe care le are. Este o acțiune concertaă împotriva ei de câteva luni”, a declarat Șoșoacă.

Virgil Guran, senator PNL, spune că Renate Weber a fost demisă în urma unui raport complex de pe urma căruia a reuzultat că ea nu mai trebuie propusă pentru șefia acestei instituții.

„Raportul spunea clar că, pentru activitatea pe care a avut-o se propune să nu mai fie validată în continuare. Lucrurile se întâmplă legal, nu moral. Dacă CCR va stabili altceva, dar totuși ei nu au temei să se pronunțe. Au trecut 7 luni de când avem majoritate parlamentara, iar majoritatea parlamentară a stabilit acest lucru. Grabă era dacă începeam din decembrie anul tecut să trimitem acasă. Eu nu am auzit de viitoarea lege a vaccinării obligatorii. Constituția nu permite așa ceva, deci nu există această inițiativă în programul guvernului. Agenda guvernului este făcută de coaliție, iar deciziile se iau în comun, în speță de către președinții de partide. Ne știu de vreo Ordonanță specială în zilele următoare”, a declarat senatorul liberal.

Antonio Andrusceac, deputat AUR, spune că demiterea lui Renate Weber a fost o execuție la fel ca și în cazul conducerilor de la Televiziunea Română sau a radioului public. „Nu este prima execuție la care am fost martori în ultima lună. Așa s-a întâmplat la Radio și Televiziunea Română. Au fost demiși toți și imediat au apărut cei „nominalizați” cu CV-urile. Asta se numește execuție. Am pus probelma și am cerut să i se dea dreptul la apărare. Ea nici nu știa care sunt acuzațiile. Am cerut să i se dea un termen, dar nu s-a putut. Au aflat că va fi pandemie din nou, din toamnă. Se pregătesc multe Ordonanțe speciale care nu trebuie să fie atacate de nimeni”, concluzionează Andrusceac.